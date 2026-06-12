Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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12.06.2026 16:06:00
Fraport-Aktie klettert deutlich: Passieraufkommen klettert im Mai
Begünstigt durch die vorteilhafte Lage von Feiertagen und Ferien hat der Frankfurter Flughafen im Mai einen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.
Das Frachtvolumen sank im Mai um 1,2 Prozent auf 172.265 Tonnen, kumuliert stieg es bis Ende Mai um 0,8 Prozent auf 822.243 Tonnen.
Das gesamte Passagieraufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei 17,1 Millionen und damit 1,9 Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Einen starken Anstieg um 11,2 Prozent verzeichnete etwa Ljubljana.Im XETRA-Handel steigt die Fraport-Aktie zeitweise 4,81 Prozent auf 69,75 Euro.
DOW JONES
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