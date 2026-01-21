FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist stehe erneut wegen Übernahmegerüchten im Fokus, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf einen Bloomberg-Bericht, dass Qiagen strategische Optionen prüfe, darunter auch einen möglichen Verkauf. Der Aufsichtsrat führe unter anderem Gespräche mit US-Interessenten wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent. Laut Kürten macht "das attraktive und dynamisch wachsende Produktportfolio Qiagen zu einem attraktiven Übernahmeziel". Der Ausgang der Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings völlig offen./ck/rob/tih;