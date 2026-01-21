QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
QIAGEN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist stehe erneut wegen Übernahmegerüchten im Fokus, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf einen Bloomberg-Bericht, dass Qiagen strategische Optionen prüfe, darunter auch einen möglichen Verkauf. Der Aufsichtsrat führe unter anderem Gespräche mit US-Interessenten wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent. Laut Kürten macht "das attraktive und dynamisch wachsende Produktportfolio Qiagen zu einem attraktiven Übernahmeziel". Der Ausgang der Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings völlig offen./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
45.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Qiagen NV Registered Shs
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
11:49
|Jefferies & Company Inc.: QIAGEN-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
Analysen zu Qiagen NV Registered Shs
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Qiagen NV Registered Shs
|42.00
|7.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|
Bernstein Research
TRATON Market-Perform
|12:15
|
DZ BANK
QIAGEN Kaufen
|11:44
|
UBS AG
DocMorris Sell
|11:44
|
UBS AG
Alstom Neutral
|11:43
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|11:41
|
DZ BANK
Netflix Kaufen
|11:36
|
UBS AG
QIAGEN Neutral