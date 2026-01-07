Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3

47.30
USD
0.30
USD
0.63 %
07.01.2026
BTT
15.01.2026 13:34:08

QIAGEN Kaufen

QIAGEN
47.30 USD 0.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen beim fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe seine Mittelfristziele für Wachstumstreiber unlängst bestätigt, schrieb Sven Kürten am Donnerstag. Ein synthetischer Aktienrückkauf reduziere die Aktienzahl um fünf Prozent und steigere den Gewinn je Aktie um etwa 3 Prozent jährlich in seinen Schätzungen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 12:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:11 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

