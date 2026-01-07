QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
47.30USD
0.30USD
0.63 %
07.01.2026
BTT
15.01.2026 13:34:08
QIAGEN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen beim fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe seine Mittelfristziele für Wachstumstreiber unlängst bestätigt, schrieb Sven Kürten am Donnerstag. Ein synthetischer Aktienrückkauf reduziere die Aktienzahl um fünf Prozent und steigere den Gewinn je Aktie um etwa 3 Prozent jährlich in seinen Schätzungen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 12:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu QIAGEN N.V.
