QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Analyst Tycho Peterson verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dem zufolge der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen", inklusive eines Verkaufs, erwäge. Auch wenn sich das Management noch nicht geäußert habe, sei der Zeitpunkt nicht nur angesichts des im November bekanntgegebenen Abschieds des Konzernchefs Thierry Bernard "günstig wie nie", schrieb Peterson. Er hält ein Interesse an Qiagen von mehreren Anbietern für möglich, da es dies bereits in der Vergangenheit mehrfach gegeben habe. Dabei könne Qiagen nach dem Ende der Corona-Pandemie mit einem Produktportfolio punkten, das "hochgradig differenziert" sei. Hinzu komme, dass die Börsenbewertung von Qiagen trotz einer überzeugenden geschäftlichen Wachstumsbasis derjenigen der Wettbewerber hinterherhinke. Ein Übernahmepreis von 60 Dollar je Aktie hält Peterson für angemessen./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Qiagen NV Registered Shs
