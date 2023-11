ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus mit "Buy" und einem Kursziel von 46 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Über die Internet-Beteiligungsholding hätten Investoren in Europa weiterhin einen einzigartigen Zugang zur unterbewerteten chinesischen Tencent, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ngu;