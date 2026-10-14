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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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Kursentwicklung im Fokus 14.10.2026 15:58:33

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Mutares
22.64 CHF -2.96%
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Am Mittwoch steigt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1.13 Prozent auf 18’271.34 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.633 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.359 Prozent auf 18’132.76 Punkte an der Kurstafel, nach 18’067.85 Punkten am Vortag.

Bei 18’366.09 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’119.98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0.705 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 18’182.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der SDAX noch bei 18’179.57 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 16’998.90 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.28 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 9.85 Prozent auf 171.80 EUR), EVOTEC SE (+ 9.25 Prozent auf 2.67 EUR), MBB SE (+ 3.83 Prozent auf 184.20 EUR), HelloFresh (+ 3.76 Prozent auf 2.92 EUR) und Douglas (+ 3.72 Prozent auf 7.53 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen PNE (-18.87 Prozent auf 5.76 EUR), Energiekontor (-2.69 Prozent auf 23.50 EUR), Südzucker (-1.93 Prozent auf 12.20 EUR), LPKF Laser Electronics (-1.50 Prozent auf 13.10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1.38 Prozent auf 57.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’432’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.991 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.55 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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