Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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19.10.2026 09:28:15
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone
Der SDAX setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.20 Prozent leichter bei 18’161.93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.157 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.088 Prozent auf 18’182.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’198.27 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18’219.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’161.93 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’106.55 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’250.65 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’719.64 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.
SDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 5.95 Prozent auf 203.00 EUR), secunet Security Networks (+ 2.09 Prozent auf 244.00 EUR), Mutares (+ 1.64) Prozent auf 24.75 EUR), PNE (+ 1.40 Prozent auf 5.78 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1.18 Prozent auf 68.80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Stabilus SE (-1.98 Prozent auf 15.82 EUR), Vincorion (-1.92 Prozent auf 19.12 EUR), Ottobock (-1.87 Prozent auf 52.60 EUR), EVOTEC SE (-1.79 Prozent auf 2.52 EUR) und Vossloh (-1.78 Prozent auf 49.80 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 84’845 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.001 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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