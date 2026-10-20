Zug Estates Aktie 14805211 / CH0148052118
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20.10.2026 18:42:36
Zug-Estates-Aktie: Grossaktionär Wemaco plant Verkauf von Anteilen
Im Aktionariat von Zug Estates gibt es eine grössere Verschiebungen.
Laut den Angaben werden ausschliesslich bestehende Aktien verkauft. Zug Estates erhalte keinen Erlös aus der Transaktion.
Die Wemaco Invest hält gemäss den letzten Angaben gut 6 Prozent der Anteile an der Immobilienfirma. Sollte die Platzierung erfolgreich sein, wird erwartet, dass sich der Streubesitz der Namenaktien B auf etwa 75 Prozent erhöht. Der endgültige Platzierungspreis und die genaue Anzahl der platzierten Aktien werden laut dem Communiqué nach Abschluss des Bookbuilding von Wemaco Invest bekannt gegeben. Am Dienstag gingen die Zug-Estates-Papiere bei 2250 Franken aus dem Handel.
awp-robot/yz/rw
Zug (awp)
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