Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’065 1.0%  SPI 19’901 0.9%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’410 0.6%  Euro 0.9329 0.1%  EStoxx50 6’206 0.6%  Gold 4’143 -0.4%  Bitcoin 69’446 0.3%  Dollar 0.8334 0.1%  Öl 106.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gedämpfte Erwartungen bei HSBC und BofA: Ist die Gold-Rally vorerst vorbei?
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Franken, Euro und US-Dollar: Wenig Bewegung über Nacht
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Symrise-Aktie von Bernstein Research
Outperform für BASF-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Suche...

PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX im Blick 14.10.2026 12:26:41

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

EVOTEC
2.45 CHF 8.83%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.45 Prozent fester bei 18’330.62 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.633 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.359 Prozent auf 18’132.76 Punkte an der Kurstafel, nach 18’067.85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18’119.98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’336.49 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1.03 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’182.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’179.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’998.90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.62 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 7.36 Prozent auf 2.62 EUR), Grand City Properties (+ 5.17 Prozent auf 6.92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.14) Prozent auf 68.55 EUR), OHB SE (+ 4.86 Prozent auf 164.00 EUR) und MBB SE (+ 4.17 Prozent auf 184.80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PNE (-17.04 Prozent auf 5.89 EUR), Deutsche Euroshop (-1.42 Prozent auf 15.28 EUR), Südzucker (-1.29 Prozent auf 12.28 EUR), LPKF Laser Electronics (-0.75 Prozent auf 13.20 EUR) und Energiekontor (-0.62 Prozent auf 24.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 770’603 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4.991 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie hat mit 1.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Grand City Properties-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.68 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Energiekontor AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Energiekontor AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 14.10.2026
08:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie als Widerstand
07:30 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
13.10.26 Logo WHS DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
13.10.26 Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
13.10.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
13.10.26 Alle SMI-Werte im Plus
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’534.11 19.76 S6BWWU
Short 14’884.21 13.20 SRQBMU
Short 15’422.37 8.93 SGB0YU
SMI-Kurs: 14’064.84 14.10.2026 12:10:45
Long 13’421.95 19.62 S1B77U
Long 13’125.97 13.86 S5BOUU
Long 12’574.85 8.99 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag stark gefragt
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’328.97 1.45%