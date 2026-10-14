PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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14.10.2026 12:26:41
Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus
Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.45 Prozent fester bei 18’330.62 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.633 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.359 Prozent auf 18’132.76 Punkte an der Kurstafel, nach 18’067.85 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18’119.98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’336.49 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1.03 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’182.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’179.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’998.90 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.62 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 7.36 Prozent auf 2.62 EUR), Grand City Properties (+ 5.17 Prozent auf 6.92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.14) Prozent auf 68.55 EUR), OHB SE (+ 4.86 Prozent auf 164.00 EUR) und MBB SE (+ 4.17 Prozent auf 184.80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PNE (-17.04 Prozent auf 5.89 EUR), Deutsche Euroshop (-1.42 Prozent auf 15.28 EUR), Südzucker (-1.29 Prozent auf 12.28 EUR), LPKF Laser Electronics (-0.75 Prozent auf 13.20 EUR) und Energiekontor (-0.62 Prozent auf 24.00 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 770’603 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4.991 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie hat mit 1.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Grand City Properties-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.68 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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