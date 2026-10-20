Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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20.10.2026 21:29:43
LEG Immobilien-Aktie: Grand City Properties kauft 20 Prozent der Anteile
Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent an der LEG Immobilien SE beteiligt.
Grand City Properties nutze eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in ein Unternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio und einer stabilen Dividendenpolitik, so CEO Refael Zamir laut Mitteilung. Diese Investition stelle eine bessere Gelegenheit zu einer stärkeren Wirtschaftlichkeit dar als derzeitige vergleichbare direkte Immobilienakquisitionen.
DOW JONES
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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