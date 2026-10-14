SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Kursplus

Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA schlussendlich um 0.86 Prozent auf 18’223.62 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.633 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.359 Prozent fester bei 18’132.76 Punkten in den Handel, nach 18’067.85 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’366.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’119.98 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.442 Prozent nach oben. Der SDAX stand vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 18’182.00 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 18’179.57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’998.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.00 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 10.61 Prozent auf 173.00 EUR), EVOTEC SE (+ 6.71 Prozent auf 2.61 EUR), ProCredit (+ 3.78 Prozent auf 9.06 EUR), HelloFresh (+ 3.73 Prozent auf 2.92 EUR) und Douglas (+ 3.72 Prozent auf 7.53 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PNE (-19.58 Prozent auf 5.71 EUR), ASTA Energy Solutions (-4.15 Prozent auf 55.40 EUR), Energiekontor (-3.52 Prozent auf 23.30 EUR), SMA Solar (-3.20 Prozent auf 60.55 EUR) und Deutsche Euroshop (-2.58 Prozent auf 15.10 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 2’356’377 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch