Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 3. November schrieb. Damit sieht er sich eher am unteren Rand des von den Niederländern für das Gesamtjahr angestrebten Zielkorridors./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.89 €
|
Abst. Kursziel*:
14.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.16%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
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