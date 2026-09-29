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29.09.2026 10:14:43

Philips Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 3. November schrieb. Damit sieht er sich eher am unteren Rand des von den Niederländern für das Gesamtjahr angestrebten Zielkorridors./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
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Rating update:
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Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
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