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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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31.03.2026 12:15:20

Philips Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe sie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikkonzern überarbeitet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
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Susannah Ludwig 		KGV*:
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