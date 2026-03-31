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31.03.2026 12:15:20
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe sie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikkonzern überarbeitet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25.40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
23.18 €
|
Abst. Kursziel*:
9.58%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.01%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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