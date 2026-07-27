Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis des niederländischen Medizintechnikkonzerns hätten positiv überrascht, während die Profitabilität in etwa im Einklang mit der Markterwartung stehe, schrieb Natalia Webster am Dienstag. Mit Blick auf einzelne Sparten habe sich das Geschäft mit Haushalts- und Körperpflegeprodukten für Verbraucher deutlich besser als gedacht entwickelt, während die Sparte Diagnostik und Behandlung in puncto Profitabilität deutlich enttäuscht habe, wenn man die positiven Effekte aus der Rückzahlung von US-Zöllen außen Acht lasse./rob/la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.04 €
|
Abst. Kursziel*:
18.82%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.26%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
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