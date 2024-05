NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen und Anhebung der Gewinnprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen übertroffen, angetrieben vom starken Umsatz mit dem Medikament Paxlovid, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Abgesehen davon dürfte sich der Aktienkurs in nächster Zeit aber nicht allzu viel bewegen. Der Experte verwies hierzu auf die anhaltende Unsicherheit mit Blick auf die Bruttomargen und auf das begrenzte Umsatzwachstum in den nächsten fünf Jahren. Unter den größeren Pharma-Werten gebe es zudem Papiere, die deutlicher unterbewertet seien./ajx/jha/;