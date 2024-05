NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen. Auch wenn der Pharmakonzern ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen habe, sei dies nicht das beste Quartal von Pfizer gewesen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he;