Devisenmarkt hält sich wacker: Dollar zieht weiter an - so schlägt sich der Franken

Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1530 von 1,1538 zurückgegangen. Zum Franken hat sich die US-Valuta gleichzeitig auf 0,7978 verteuert, von 0,7960 am Nachmittag.

Der Euro steht zum Franken bei 0,9199 knapp unter der Marke von 0,92, die er am Nachmittag auch kurzfristig bereits überschritten hatte.

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Geprägt wird das Sentiment am Abend von der Einstellung der gegenseitigen Angriffe des Iran und Israels, nachdem beide Seiten einander erstmals seit Inkrafttreten einer Waffenruhe im April wieder attackiert hatten.

awp-robot/cf

Zürich (awp)