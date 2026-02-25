Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wachstum im Blick 25.02.2026 16:15:00

Nordex-Aktie hebt ab: Nordex überzeugt im Schlussquartal und hebt Margenziel an

Nordex hat im vergangenen Jahr bei einem moderaten Wachstum das Ergebnis nach einem starken Schlussquartal beachtlich gesteigert.

Nordex
35.70 CHF 11.81%
Kaufen Verkaufen
Für 2026 rechnet der Windturbinenhersteller mit weiterem Wachstum. Zudem hob der Konzern seinen mittelfristigen Margenausblick deutlich an.

So will Nordex die EBITDA-Marge mittelfristig auf 10,0 bis 12,0 Prozent steigern. Der Konzern verwies auf die starke Entwicklung 2025 und gute Sichtbarkeit auf Basis des Auftragsbestands und des Serviceportfolios. Bislang hatte das Ziel bei 8 Prozent gelegen.

Für dieses Jahr rechnet das Hamburger Unternehmen mit einer EBITDA-Marge zwischen 8,0 und 11,0 Prozent. Der Umsatz soll 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro erreichen. Analysten erwarteten für 2026 bislang knapp 8,3 Milliarden Euro Umsatz und 8,6 Prozent EBITDA-Marge.

Für 2025 wies Nordex einen operativen Gewinn (EBITDA) von 631 Millionen Euro aus, nach 296 Millionen Euro im Vorjahr. Damit wurde die Markterwartung von 609 Millionen Euro übertroffen. Die entsprechende Marge rückte auf 8,4 von 4,1 Prozent vor. Im Schlussquartal betrug die Marge 12,1 Prozent.

Netto stand im Gesamtjahr ein Überschuss von 274 Millionen Euro zu Buche verglichen mit 9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Hier lag der von Visible Alpha zusammengestellte Konsens bei 249 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 3,5 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro. Der Auftragseingang im Projektbereich erhöhte sich um ein Viertel auf 9,3 Milliarden Euro.

Die Aktie von Nordex gewinnt auf XETRA zeitweise 21,12 Prozent auf 42,44 Euro.

DOW JONES

