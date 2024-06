HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Mit seinen Kostensenkungsmaßnahmen habe der Immobilienkonzern in einem inflationsgeprägten Umfeld nur die gestiegenen Löhne über Stellenstreichungen ausgleichen können, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erst eine Markterholung sollte der Profitabilität auf die Sprünge helfen./gl/men;