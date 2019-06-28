PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
20.02CHF
0.24CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
25.11.2025 10:24:37
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach einer Unternehmenskonferenz auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Es gebe noch mehr Gründe für Optimismus, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in einem sich langsam erholenden europäischen Immobilienmarkt gut aufgestellt./rob/mis/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.37 €
|
Abst. Kursziel*:
28.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.52%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
