Aktien von Shell, ExxonMobil, BP & Co. im Fokus: Chevron-Chef sieht Risiken durch unterschätzte Hormus-Blockade
Bayer-Aktie gibt nach: Grossaktionär könnte Millionen Aktien auf den Markt bringen
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

Ottobock Buy

Ottobock
54.00 EUR 7.68%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.64 € 		Abst. Kursziel*:
49.07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
54.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.04%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:57 Ottobock Buy UBS AG
23.03.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
18.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 Ottobock Neutral UBS AG
Ottobock 53.65 6.98% Ottobock