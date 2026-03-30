Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton taxierte am Montag die Chancen der computergesteuerten Beinorthese C-Brace. Insgesamt ist er optimistisch für die branchenweit immer bedeutenderen mechatronischen Systeme des Prothetik-Spezialisten. Sein Schätzungen passte er aber auch an höhere Energiekosten an./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.50 €
|
Abst. Kursziel*:
75.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.96%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
27.03.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Sylvia Kaschke, Kauf (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Sylvia Kaschke, buy (EQS Group)
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|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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Analysen zu Ottobock
|07:59
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|53.05
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