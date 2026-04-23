Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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23.04.2026 11:38:49
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ottobock von 84 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty rechnet mit einem schwächeren ersten Geschäftsquartal des Prothesenherstellers. An seinem Anlagehintergrund ändere sich aber nichts, schrieb er am Donnerstag./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.20 €
|
Abst. Kursziel*:
47.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.16%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|22.01.26
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