Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

58.25
EUR
2.45
EUR
4.39 %
14:19:07
BMN
Ottobock Buy

Ottobock
58.25 EUR 4.39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.10 € 		Abst. Kursziel*:
39.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.06%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

