Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’511 0.2%  SPI 17’187 0.3%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’201 0.1%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’522 -0.2%  Gold 4’081 0.3%  Bitcoin 73’320 -1.3%  Dollar 0.8001 0.1%  Öl 64.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Swiss Re12688156
Top News
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Roche-Aktie im Plus: Lunsumio erhält bedingte EU-Zulassung für subkutane Behandlung
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
Xiaomi-Aktie nach Bilanz unter Druck: Anleger machten trotz Gewinnsprung Kasse
Suche...

Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

73.25
EUR
2.15
EUR
3.02 %
09:51:54
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 08:23:51

Ottobock Buy

Ottobock
73.25 EUR 3.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.20 € 		Abst. Kursziel*:
14.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.68%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse