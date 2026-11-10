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OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

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10.11.2026 08:13:37

OHB SE Buy

OHB
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov sieht sich am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal in seiner Erwartung bestärkt, dass das Weltraumunternehmen im zweiten Halbjahr starke Auftragseingänge verzeichnen wird. Der Sentinel-3-Satellitenauftrag der Europäischen Weltraumagentur (ESA) sei gesichert und Berichten zufolge könnte das Verteidigungsministerium schon in diesem Jahr eine Entscheidung über die vierte Ausbaustufe des satellitengestützten Kommunikationssystems SATCOMBw treffen. In seinem Kernszenario geht er aber weiter erst Anfang 2027 davon aus./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: OHB SE Buy
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
358.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
273.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
210.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70.07%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
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08:13 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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