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Vor 5 Jahren wurde Polkadot bei 38.78 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in DOT investiert hat, hat nun 257.90 Polkadot im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.11.2026 185.92 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 0.7209 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 98.14 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.7030 USD und wurde am 14.11.2026 erreicht. Am 20.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.540 USD.

Redaktion Finanzen.net