|Krypto-Performance im Fokus
|
19.11.2026 11:03:08
Polkadot: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Polkadot gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren wurde Polkadot bei 38.78 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in DOT investiert hat, hat nun 257.90 Polkadot im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.11.2026 185.92 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 0.7209 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 98.14 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.7030 USD und wurde am 14.11.2026 erreicht. Am 20.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.540 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’763.14569
|0.89%
|Handeln
|Vision
|0.02662
|-0.42%
|Handeln
|Ethereum
|1’521.70330
|1.32%
|Handeln
|Ripple
|0.82803
|1.02%
|Handeln
|Solana
|62.78362
|0.81%
|Handeln
|Cardano
|0.12978
|1.41%
|Handeln
|Polkadot
|0.60528
|-0.46%
|Handeln
|Chainlink
|7.73863
|0.71%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.44%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.12%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren