Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Es sei positiv, dass nun Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Wassermanagement-Sparte bestehe, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Verkaufserlös schätzt der Experte als fair ein. Mit dem aus seiner Sicht sinnvollen Fokus auf Entschuldung werde aber zu wenig Geld für künftige Übernahmen eingeplant./rob/niw/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



