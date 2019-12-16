NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
-30.72CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.09.2025 17:18:47
NORMA Group SE Kaufen
NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Es sei positiv, dass nun Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Wassermanagement-Sparte bestehe, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Verkaufserlös schätzt der Experte als fair ein. Mit dem aus seiner Sicht sinnvollen Fokus auf Entschuldung werde aber zu wenig Geld für künftige Übernahmen eingeplant./rob/niw/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
16.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
16.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse