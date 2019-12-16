Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Es sei positiv, dass nun Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Wassermanagement-Sparte bestehe, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Verkaufserlös schätzt der Experte als fair ein. Mit dem aus seiner Sicht sinnvollen Fokus auf Entschuldung werde aber zu wenig Geld für künftige Übernahmen eingeplant./rob/niw/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

