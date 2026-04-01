Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’777 0.9%  SPI 17’836 0.9%  Dow 46’342 2.5%  DAX 22’680 0.5%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’672 3.6%  Bitcoin 54’615 2.4%  Dollar 0.7992 -0.1%  Öl 118.4 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Microsoft951692Sika41879292Holcim1221405Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
1. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Börsen im Krisenmodus: So bleiben Anleger jetzt ruhig
Amazon setzt auf Lieferroboter: Rivr-Übernahme bringt "letzte Meile" ins Rollen
NVIDIA vorneweg: Citi sieht bei diesen Chip-Aktien grosses Potenzial
März 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot
Letzte Meile 01.04.2026 03:15:02

Amazon setzt auf Lieferroboter: Rivr-Übernahme bringt "letzte Meile" ins Rollen

Amazon setzt auf Lieferroboter: Rivr-Übernahme bringt

Amazon hat das Schweizer Robotik-Unternehmen Rivr übernommen, das Lieferroboter entwickelt. Der Konzern will die Technologie für die Zustellung von Paketen bis an die Haustür testen.

• Amazon hat das Schweizer Robotik-Startup Rivr übernommen
• Roboter sollen Pakete vom Lieferfahrzeug bis an die Haustür bringen
• Der Kaufpreis wurde nicht genannt

Amazon kauft Rivr und setzt auf Roboter für die letzte Meile

Amazon hat das Zürcher Robotik-Startup Rivr übernommen. Das Unternehmen machte die Akquisition nicht öffentlich bekannt, sondern informierte seine externen Lieferdienstleister in einer internen Mitteilung, die CNBC vorliegt. Darin erklärte Amazon, die Technologie von Rivr solle bei der Zustellung bis an die Haustür helfen und die Sicherheit der Lieferfahrer verbessern. Ein Amazon-Sprecher bestätigte den Deal gegenüber CNBC und erklärte, die Übernahme spiegele das Engagement des Unternehmens wider, weiter in Forschung und in die Sicherheit der Mitarbeiter zu investieren. Über den Kaufpreis machte Amazon keine Angaben.

In der von CNBC eingesehenen Mitteilung an die Lieferdienstleister kündigte Amazon an, die Technologie zunächst in Feldtests zu erproben und dabei reale Erfahrungswerte und Rückmeldungen der Lieferfahrer einzuholen, bevor eine Skalierung angestrebt werde. Das Unternehmen betonte, man befinde sich in einem frühen Stadium. Die Roboter sollen dabei Pakete vom Lieferfahrzeug bis an die Haustür transportieren und so die Zusteller auf dem letzten Abschnitt der Lieferung unterstützen.

Von der ETH Zürich zu Praxistests auf drei Kontinenten

Rivr wurde 2023 als Ausgründung des Robotic Systems Lab der ETH Zürich unter dem Namen Swiss-Mile gegründet. Das Unternehmen entwickelt vierbeinige Roboter auf Rädern, die Treppen steigen und sich in unebenen städtischen Umgebungen bewegen können. Rivr-Gründer und CEO Marko Bjelonic gab die Übernahme durch Amazon in einem Beitrag auf LinkedIn bekannt und erklärte, der Schritt werde die Vision beschleunigen, physische KI über die Haustürzustellung in die reale Welt zu bringen.

Vor der Übernahme hatte Rivr die Technologie bereits in mehreren Praxistests erprobt. In Zusammenarbeit mit dem Essenslieferdienst Just Eat Takeaway startete das Unternehmen laut seiner Website im August 2025 ein Pilotprojekt in Zürich und weitete es im Februar 2026 auf Milton Keynes in Grossbritannien aus. Dort konnten Kunden die autonome Zustellung direkt über die Just-Eat-App auswählen. Zudem ging Rivr im September 2025 eine Partnerschaft mit der Schweizerischen Post und Migros Online ein. In den USA hatte das Startup laut TechCrunch ein Pilotprogramm mit dem Paketzusteller Veho in Austin, Texas, durchgeführt. Rivr hatte insgesamt 25 Millionen US-Dollar eingesammelt und war zuletzt mit rund 100 Millionen US-Dollar bewertet worden. Den grössten Teil machte eine Seed-Runde über 22 Millionen US-Dollar aus, die laut einer Mitteilung auf der Rivr-Website von Jeff Bezos über Bezos Expeditions und dem chinesischen Investor HongShan angeführt wurde. Auch Amazons Industrial Innovation Fund war beteiligt.

Ein weiterer Baustein in Amazons Automatisierungsstrategie

Die Übernahme fügt sich in Amazons langjährige Strategie ein, immer mehr Abschnitte der Lieferkette zu automatisieren. Den Grundstein legte der Konzern 2012 mit der Übernahme des Lagerroboter-Herstellers Kiva Systems für 775 Millionen US-Dollar, aus dem Amazon Robotics hervorging. Am 22. Oktober 2025 gab Amazon auf seiner Unternehmensseite bekannt, inzwischen mehr als eine Million Roboter in seinem Logistiknetzwerk einzusetzen. Die Roboter übernehmen dort Aufgaben wie das Sortieren, Heben und Transportieren von Paketen innerhalb der Lagerhäuser.

Mit Rivr rückt nun erstmals die sogenannte letzte Meile in den Fokus der Automatisierung, also der Abschnitt zwischen Lagerhaus und Haustür. Bislang wird dieser Abschnitt von einem Netzwerk aus Tausenden externer Lieferdienstleister abgedeckt, die Pakete exklusiv für Amazon zustellen. Die Rivr-Roboter könnten diese Fahrer künftig auf dem letzten Stück des Weges unterstützen, indem sie die Pakete vom Fahrzeug zur Tür bringen. Ob und wann die Technologie in den regulären Betrieb integriert wird, ist offen.

Dominik Maier, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Amazon-Aktie schwächer: Drohnenangriffe treffen Rechenzentren von Tochtergesellschaft
Prime Video Ultra startet - wie sich die Preisanpassung auf die Amazon-Aktie auswirken könnte
Amazon-Aktie gefragt: Langfristiger Ausblick für AWS-Umsätze verdoppelt

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf SAP SE
31.03.26 Schwächephase bereits wieder beendet?
31.03.26 SG-Marktüberblick: 31.03.2026
31.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
30.03.26 BioNTech im Umbruch
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’341.38 19.64 B5TS6U
Short 13’627.59 13.62 SEWB5U
Short 14’120.50 8.86 SV5BGU
SMI-Kurs: 12’776.79 31.03.2026 17:31:45
Long 12’287.72 19.20 SC4B0U
Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
Long 11’527.17 8.95 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

1. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Rheinmetall-Aktie zieht an und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit: Selenskyj kontert Chef des Rüstungsriesen nach 'Hausfrauen'-Zitat
UBS-Aktie höher: UBS-Kapitaldebatte signalisieren Parlamentarier offenbar Kompromiss
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So schätzen Analysten die Novo Nordisk-Aktie ein
Aktien von Unilever & McCormick in Rot: Strategischer Umbau durch Zusammenschluss - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
Alphabet TurboQuant im Fokus: Micron, Super Micro, D-Wave und Arm stoppen Abwärtstrend
Delivery Hero-Aktie rutscht ab: Konzern greift zu Schuldenmanagement
Wie Experten die Nike-Aktie im März einstuften
Shell, TotalEnergies, BP & Co. im Fokus: Analysten sehen Chancen bei Öl-Aktien

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
1. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
März 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der März 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.