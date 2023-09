ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Nach dem unerwartet starken Auftakt in das Geschäftsjahr wachse seine Zuversicht in den Sportartikelhersteller, dessen langfristige Aussichten attraktiv seien, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sieht der Experte unter anderem gutes Erholungspotenzial für die operative Marge. Der Aktienkurs dürfte in den kommenden Monaten steigen, glaubt der Experte, wobei er mit seinem aktuellen Ziel dem Papier einen Anstieg um rund zwei Drittel zutraut./tav/he;