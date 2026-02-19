NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz habe sie ihre Ergebnisprognose je Aktie für 2026 wegen negativer Währungseffekte gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 2026 traut sie dem Nahrungsmittelkonzern nun ein höheres organisches Umsatzwachstum als bisher zu, auch wenn sie mit einem verhaltenen Jahresstart rechnet./rob/gl/mis;