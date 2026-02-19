Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz habe sie ihre Ergebnisprognose je Aktie für 2026 wegen negativer Währungseffekte gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 2026 traut sie dem Nahrungsmittelkonzern nun ein höheres organisches Umsatzwachstum als bisher zu, auch wenn sie mit einem verhaltenen Jahresstart rechnet./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
81.43 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.45%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
19.02.26
|Nestlé is finally changing its recipe for the better (Financial Times)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Neues Führungsduo will Nestlé umkrempeln - 2025 stärker gewachsen (AWP)
|
19.02.26
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)