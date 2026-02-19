Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’799.5900 -0.1%  SPI 19’020.2 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 5’017 0.4%  Bitcoin 52’667 1.5%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Air Liquide-Aktie: Gewinn steigert - Margenziel angehoben
Danone-Aktie: Wachstum übertrifft Erwartungen
Sika-Aktie: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
Ex-Dividende: So viel erhalten Infineon-Aktionäre pro Aktie
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
Suche...
eToro entdecken

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

81.43
CHF
3.03
CHF
3.86 %
19.02.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 07:41:08

Nestlé Neutral

Nestlé
81.49 CHF 3.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz habe sie ihre Ergebnisprognose je Aktie für 2026 wegen negativer Währungseffekte gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 2026 traut sie dem Nahrungsmittelkonzern nun ein höheres organisches Umsatzwachstum als bisher zu, auch wenn sie mit einem verhaltenen Jahresstart rechnet./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81.43 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
81.49 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.45%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten