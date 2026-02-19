Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie

79.84
CHF
1.44
CHF
1.84 %
12:33:11
SWX
19.02.2026 11:07:44

Nestlé Neutral

Nestlé
79.92 CHF 1.91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es frühe Anzeichen von Fortschritten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Ein wichtiger Punkt sei, dass das Produkt-Portfolio auf vier Geschäftsbereiche konzentriert werde: Kaffee, Tiernahrung und Ernährung ergänzten dabei den Bereich Food & Snacks./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80.19 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79.92 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.40%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse