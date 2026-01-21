NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Babynahrung sei für Nestle von eher geringer Bedeutung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe für rund fünf Prozent des Konzernumsatzes. Verbraucher dürften sich allerdings verunsichert fühlen./bek/gl;