NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Babynahrung sei für Nestle von eher geringer Bedeutung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe für rund fünf Prozent des Konzernumsatzes. Verbraucher dürften sich allerdings verunsichert fühlen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
73.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.75%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
73.30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.95%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

