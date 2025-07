NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 85 auf 79 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den jüngst vorgestellten Zweitquartalszahlen von "gemischten Gefühlen" angesichts einer starken Margenentwicklung, aber einem enttäuschenden Realwachstum. Es sei noch zu früh, um von einer allgemeinen Trendwende bei dem Lebensmittelkonzern zu sprechen. Das Kursziel senkte er vor dem Hintergrund einer zuletzt gesunkenen Bewertung anderer Konsumwerte./rob/tih/la;