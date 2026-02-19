Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Die Bilanz des Nahrungsmittelherstellers sei angesichts des Chefwechsels mit hohen Erwartungen und Unsicherheiten verbunden gewesen, schrieb David Hayes am Donnerstag. Doch habe Philipp Navratil die meisten wichtigen Kennzahlen unverändert beibehalten und auch das Strategie-Update enthalte keine wesentlichen Änderungen. Das erfreuliche Schlussquartal dürfte dem Aktienkurs an diesem Tag Auftrieb geben, das Ziel für das organische Umsatzwachstum hält er jedoch für "etwas konstruiert"./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
76.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80.64 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80.40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.47%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

