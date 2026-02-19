Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Die Bilanz des Nahrungsmittelherstellers sei angesichts des Chefwechsels mit hohen Erwartungen und Unsicherheiten verbunden gewesen, schrieb David Hayes am Donnerstag. Doch habe Philipp Navratil die meisten wichtigen Kennzahlen unverändert beibehalten und auch das Strategie-Update enthalte keine wesentlichen Änderungen. Das erfreuliche Schlussquartal dürfte dem Aktienkurs an diesem Tag Auftrieb geben, das Ziel für das organische Umsatzwachstum hält er jedoch für "etwas konstruiert"./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
80.64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80.40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.47%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
10:13
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
|
10:04
|Nestlé-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
|
09:30
|Bernstein Research verleiht Nestlé-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
08:44
|Nestlé plans ice cream sale as it slims down under new CEO (Financial Times)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|80.72
|2.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
UBS AG
Knorr-Bremse Buy
|10:05
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|09:52
|
UBS AG
freenet Sell
|09:48
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|09:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Enel Overweight
|09:32
|
Barclays Capital
AIR France-KLM Underweight
|09:28
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight