Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

74.41
CHF
-1.08
CHF
-1.43 %
10:19:39
SWX
02.09.2025 08:54:05

Nestlé Add

Nestlé
74.79 CHF -0.77%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Mit Blick auf die Entlassung des Konzernchefs lobt Analyst Andreas von Arx die "zeitgemäßen Ansprüche", die die Schweizer damit an ihr Management stellten. Der bisherige Chef musste seinen Hut nach der Untersuchung einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nehmen. Mit dem neuen Chef gebe es nun auch einen Generationenwechsel, so von Arx am Dienstag./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 07:41 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Add
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
73.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.99%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
74.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
Analyst Name::
Andreas von Arx 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

