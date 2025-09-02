|Kurse + Charts + Realtime
Nestlé Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Mit Blick auf die Entlassung des Konzernchefs lobt Analyst Andreas von Arx die "zeitgemäßen Ansprüche", die die Schweizer damit an ihr Management stellten. Der bisherige Chef musste seinen Hut nach der Untersuchung einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nehmen. Mit dem neuen Chef gebe es nun auch einen Generationenwechsel, so von Arx am Dienstag./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Add
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
73.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.99%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
74.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
|
Analyst Name::
Andreas von Arx
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|74.25
|-1.64%
