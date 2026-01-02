Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 81,56 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,82 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Nestlé in Höhe von 78,74 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 30.12.2025 Bernstein Research 79,00 CHF 0,33 30.12.2025 Bernstein Research 79,00 CHF 0,33 18.12.2025 Bernstein Research 79,00 CHF 0,33 17.12.2025 UBS AG 80,00 CHF 1,60 15.12.2025 Bernstein Research 79,00 CHF 0,33 10.12.2025 Bernstein Research 79,00 CHF 0,33 09.12.2025 Deutsche Bank AG 88,00 CHF 11,76 09.12.2025 Jefferies & Company Inc. 81,00 CHF 2,87 09.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 14,30 08.12.2025

Redaktion finanzen.ch