02.01.2026 09:31:39
Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Wie Experten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.
9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 81,56 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,82 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Nestlé in Höhe von 78,74 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|30.12.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|0,33
|30.12.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|0,33
|18.12.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|0,33
|17.12.2025
|UBS AG
|80,00 CHF
|1,60
|15.12.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|0,33
|10.12.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|0,33
|09.12.2025
|Deutsche Bank AG
|88,00 CHF
|11,76
|09.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|81,00 CHF
|2,87
|09.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|14,30
|08.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
31.12.25
|SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft (AWP)
|
30.12.25