Aussichten 02.01.2026 09:31:39

Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Wie Experten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Nestlé
78.41 CHF -0.27%
9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 81,56 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,82 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Nestlé in Höhe von 78,74 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--30.12.2025
Bernstein Research79,00 CHF0,3330.12.2025
Bernstein Research79,00 CHF0,3318.12.2025
Bernstein Research79,00 CHF0,3317.12.2025
UBS AG80,00 CHF1,6015.12.2025
Bernstein Research79,00 CHF0,3310.12.2025
Bernstein Research79,00 CHF0,3309.12.2025
Deutsche Bank AG88,00 CHF11,7609.12.2025
Jefferies & Company Inc.81,00 CHF2,8709.12.2025
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF14,3008.12.2025

