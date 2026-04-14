Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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14.04.2026 08:37:30
Nemetschek SE Buy
Nemetschek
54.35 CHF -0.77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) sei strategisch sinnvoll, schrieb Nay Soe Naing am Dienstag. Damit ergänze der Bausoftwarespezialist sein Ankerprodukt Bluebeam./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.45 €
|
Abst. Kursziel*:
93.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94.09%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
13.04.26
|EQS-News: Nemetschek SE to Acquire HCSS; Creates Next Global Construction Technology Leader (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-News: Nemetschek SE übernimmt HCSS und steigt zum nächsten globalen Marktführer im Markt für Bausoftware auf (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-Adhoc: Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-Adhoc: Nemetschek SE signs definitive agreement to acquire Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) (EQS Group)
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|XETRA-Handel TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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