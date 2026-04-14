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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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14.04.2026 08:37:30

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) sei strategisch sinnvoll, schrieb Nay Soe Naing am Dienstag. Damit ergänze der Bausoftwarespezialist sein Ankerprodukt Bluebeam./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.45 € 		Abst. Kursziel*:
93.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
94.09%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
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08:37 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
08.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
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