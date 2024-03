HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nel ASA mit Blick auf die Ende Februar vorgelegten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 norwegischen Kronen belassen. Der norwegische Wasserstoffspezialist müsse einige große Order hereinholen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Elektrolyse-Segment sei Konkurrent Thyssenkrupp Nucera derzeit sein Favorit, denn dort lasse sich auch die Entwicklung der Aufträge besser vorhersagen. Die Nel-Aktie biete gleichwohl mehr Aufwärtspotenzial, sollte der Konzern eine gute Auftragsdynamik vorweisen können./tav/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ;