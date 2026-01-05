Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’161 -0.8%  SPI 18’105 -0.6%  Dow 48’362 0.0%  DAX 24’693 0.6%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5’888 0.6%  Gold 4’411 1.9%  Bitcoin 73’835 1.8%  Dollar 0.7964 0.5%  Öl 61.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Chevron1281709Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Hannover Rück-Aktie Buy in jüngster Analyse
Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie
Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
RBC Capital Markets: Underperform-Note für Swiss Re-Aktie
Suche...

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

492.40
CHF
-27.60
CHF
-5.31 %
14:23:36
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.01.2026 13:10:33

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
495.84 CHF -4.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/edh;


Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
532.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
533.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse