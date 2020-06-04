Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
12.09.2025 09:37:36
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
489.56 CHF 0.56%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Rückversicherer lockerten derzeit leicht ihre vertraglichen Anforderungen im Bereich der Naturkatastrophen, aber im Gegenzug werde das Versicherungsvolumen durch die Kunden erhöht, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Trend aus niedrigeren Margen und höheren Volumina bewertet der Experte weiterhin positiv./tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
521.40 €
|
Abst. Kursziel*:
20.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
529.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.90%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
