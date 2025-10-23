MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
349.74CHF
11.28CHF
3.33 %
11:19:49
BRXC
23.10.2025 10:42:09
MTU Aero Engines Outperform
MTU Aero Engines
349.74 CHF 3.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
428.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
382.70 €
|
Abst. Kursziel*:
11.84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
382.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.01%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
10:22
|MTU Aero Engines-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.ch)
|
10:19
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): MTU Aero Engines-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|
09:48
|MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08:26
|MTU wird nach gutem Quartal für Marge und Cashflow optimistischer (Dow Jones)
|10:42
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|MTU Aero Engines AG
|349.74
|3.33%
|12:03
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|12:01
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|11:58
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight
|11:57
|
UBS AG
Roche Buy
|11:51
|
Barclays Capital
Michelin Underweight
|11:51
|
UBS AG
Nokia Neutral
|11:40
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy