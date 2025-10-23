Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

349.74
CHF
11.28
CHF
3.33 %
11:19:49
BRXC
23.10.2025 12:22:51

MTU Aero Engines Neutral

MTU Aero Engines
349.74 CHF 3.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
UBS AG
400.00 €
Rating jetzt:
Neutral
382.70 € 		Abst. Kursziel*:
4.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
383.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.38%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

