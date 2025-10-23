MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
382.70 €
|
Abst. Kursziel*:
4.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
383.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.38%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
