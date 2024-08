FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 221 auf 265 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Christophe Menard schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers. Er habe die Schätzungen und die Bewertung entsprechend nach oben angepasst, was auch einer höheren Bewertung auf Sektorebene geschuldet sei./bek/ngu;