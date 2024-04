FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 216 auf 219 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Triebwerksherstellers dürfte schwach gewesen sein, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Ausblick dürfte sich aber nichts ändern. Die Kurszielanhebung resultiere aus Kalendereffekten und einer Feinanpassung seiner Schätzungen./ajx/la;