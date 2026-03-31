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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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31.03.2026 08:41:06

MTU Aero Engines Equal Weight

MTU Aero Engines
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
430.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
298.70 € 		Abst. Kursziel*:
43.96%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
300.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.19%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
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08:41 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
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