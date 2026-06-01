Darum schwanken Euro, Franken und Dollar

So sank der EUR/USD-Kurs am Nachmittag auf das Tagestief von 1,1607, nachdem Meldungen über ein Ende der Friedensgespräche die Runde machten und der Ölpreis in die Höhe schoss. Die Weltleitwährung war gefragt, was sich auch beim höheren USD/CHF -Kurs von bis zu 0,7886 zeigte.

Trump kündigte später aber an, Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz würden im Libanon ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen. Ausserdem schrieb er auf der Plattform Truth Social, die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran für ein mögliches Rahmenabkommen im Iran-Krieg gingen in "schnellem Tempo" weiter.

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Anleger sahen darin wieder ein beruhigendes Signal. Der EUR/USD-Kurs stieg entsprechend auf 1,1631, und der USD/CHF-Kurs gab auf 0,7865 nach. Kaum verändert zeigt sich der EUR/CHF-Kurs mit aktuell 0,9148.

Ausgewertet wurden auch frische Wirtschaftssignale. Während sich die Industriestimmung in der Eurozone im Mai nach einer zweiten Schätzung weniger eintrübte als erwartet, hat sie sich in der US-Industrie überraschend deutlich aufgehellt. Laut dem Analysten Constantin Lüer von der NordLB unterstreicht der amerikanische Einkaufsmanagerindex mit einem Anstieg auf 54 Punkte "die anhaltend robuste Verfassung der US-Industrie".

Zürich (awp)