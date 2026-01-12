MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
357.17CHF
0.45CHF
0.13 %
11:54:15
BRXC
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Die Anzahl der wartungsbedingt nicht eingesetzten Maschinen mit GTF-Triebwerken dürfte 2026 zurückgehen, schrieb George McWhirter am Sonntag in einem Branchenkommentar./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
384.40 €
|
Abst. Kursziel*:
17.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
383.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.31%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
