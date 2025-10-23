MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
349.74CHF
11.28CHF
3.33 %
11:19:49
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 09:27:00
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
349.74 CHF 3.33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. George McWhirter betonte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Triebwerkherstellers die starke Entwicklung des Ersatzteilgeschäfts. Dadurch habe MTU beim operativen Ergebnis (Ebit) deutlich besser als erwartet abgeschnitten./ajx/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
377.80 €
|
Abst. Kursziel*:
19.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
377.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.11%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:19
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): MTU Aero Engines-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|
09:48
|MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:30
|MTU-Aktie profitiert: MTU hebt Jahresziele an (AWP)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08:26
|MTU wird nach gutem Quartal für Marge und Cashflow optimistischer (Dow Jones)
|
22.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:35
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|338.46
|-5.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|10:05
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|10:05
|
Warburg Research
Fraport Hold
|10:04
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight