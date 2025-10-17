MTU Aero Engines 338.46 CHF -5.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen des US-Konzerns RTX auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein ermutigendes Fazit von den Resultaten. RTX habe im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney solide abgeschnitten. Sie erwähnte, dass Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an denen auch MTU beteiligt ist, deutlich positiver ausgefallen seien als befürchtet./rob/tih/he;

