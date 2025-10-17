MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen des US-Konzerns RTX auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein ermutigendes Fazit von den Resultaten. RTX habe im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney solide abgeschnitten. Sie erwähnte, dass Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an denen auch MTU beteiligt ist, deutlich positiver ausgefallen seien als befürchtet./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
378.70 €
|
Abst. Kursziel*:
24.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
384.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.33%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28